Oggi vendita libera per la sfida contro il Leicester

Più del 90% degli abbonati ha già acquistato un biglietto durante la fase di prelazione che si concluderà alle 12

Redazione

Sale la febbre da Conference League. Oggi alle 15 inizierà vendita libera per la semifinale di ritorno con il Leicester in programma giovedì 5 maggio all'Olimpico, come riporta Il Tempo. Più del 90% degli abbonati ha già acquistato un biglietto durante la fase di prelazione che si concluderà alle 12: nelle tre ore successive invece per gli abbonati sarà possibile acquistare biglietti extra ad un prezzo più basso rispetto a quelli riservati ai tifosi in vendita libera.

Per il match con gli inglesi la biglietteria di Trigoria potrebbe registrare il primo sold out totale all'Olimpico dalla fine del lockdown: oltre ai tagliandi riservati ai romanisti potrebbe andare esaurito anche il settore ospiti. Sono più di duemila i tifosi inglesi che si stanno organizzando per la trasferta in Italia così come il club inglese invierà 2000 tagliandi per andare a Leicester.

Prosegue spedita anche la prevendita per le ultime due gare casalinghe della stagione: contro Bologna e Venezia gli uomini di Mourinho potrebbero scendere in campo con una cornice di pubblico simile a quella contro la Salernitana. Per entrambe le gare infatti è già stata superata quota 55mila spettatori.

Ieri intanto la Roma ha comunicato le modalità di vendita dei tagliandi per la semifinale d'andata di giovedì prossimo al Leicester City Stadium: dalle 10 di domani fino alle 12 di venerdì gli abbonati potranno acquistare in prelazione un solo tagliando, dopodiché inizierà la vendita libera. Il costo di ogni biglietto è di 45 euro.