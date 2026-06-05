Hummels, Cobolli e la sfida di palleggi con la palla da tennis. Il tedesco: "Ho perso"

L'attesa sta per finire. Nelle prossime ore, infatti, dovrebbe arrivare l'annuncio di D'Amico come successore di Massara. Manca ancora qualche piccola questione burocratica da risolvere con l'Atalanta, ma la Roma spera di poter ufficializzare l'arrivo dell'ex Verona nella giornata di oggi. Una volta insediatosi a Trigoria, D'Amico si concentrerà inizialmente sui rinnovi. C'è fiducia sulla possibilità di trovare un accordo con Dybala e Pellegrini, mentre dovrà riprendere la trattativa per 1l prolungamento di Celik. Intorno alla metà del mese, scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo, partirà la campagna abbonamenti per la prossima stagione. La prima fase sarà dedicata ai rinnovi, seguita dagli abbonamenti dei circa 25.000 iscritti alla waiting list e l'eventuale vendita libera. I prezzi dei settori popolari dovrebbero rimanere invariati.