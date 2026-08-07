Sistemata la questione rinnovi il tecnico si aspetta ora 2-3 acquisti per rinforzare le fasce tra centrocampo e attacco. La coppia dei sogni sarebbe quella formata da Nusa del Lipsia e da Endrick del Real Madrid. Due trattative - scrive Filippo Biafora su 'Il Tempo' - molto difficili, da capire se la società riuscirà ad accontentarlo. Per l'esterno basso il preferito è Cacciamani, con Cairo che sembra averlo tolto dal mercato soltanto apparentemente: "Noi assolutamente vogliamo tenere Cacciamani. Se resta? Direi di sì, nella vita non si può sapere al 100% ma - ha detto a Sportitalia - l'obiettivo è tenerlo, assolutamente".