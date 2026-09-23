Tempo di sosta, pausa dal campionato e nuovi rumors di mercato. Protagonista anche la Roma, che ha chiuso la sessione estiva di calciomercato non riuscendo a riempire la famosa casella dell'esterno sinistro d'attacco. Una richiesta che Gian Piero Gasperini ha mosso fin dal suo arrivo nella Capitale ma che, dopo tre finestre di mercato, non ha trovato ancora il suo interprete in giallorosso. Per questo motivo negli ultimi giorni sono salite le quotazioni di Giorgi Kvernadze, protagonista di un avvio di stagione da sogno con un Frosinone rivelazione della Serie A. Il 23enne georgiano, per cui si sprecano i paragoni con il connazionale Kvaratskhelia, in 5 gare ha messo a referto 3 gol e 1 assist. Ala sinistra naturale, destro di piede, il classe 2003 può svariare su tutto il fronte d'attacco. Che sia per gennaio o per giugno, Kvernadze potrebbe ripercorre le stesse orme di Soulé, passato dalla Ciociaria alla Capitale. Sul 23enne, però, ci sono già gli interessamenti di Napoli e Fiorentina. Ma quello del georgiano non è l'unico nome sulla lista del ds D'Amico che, sempre restando sulla linea verde, ha messo nel mirino un altro elemento reduce da prestazioni top in questo inizio stagionale. Si tratta, come riporta La Gazzetta dello Sport, di Darryl Bakola, centrocampista del Sassuolo. Già nel mirino della Roma l'anno scorso, quando poi Carnevali lo portò proprio in neroverde dal Marsiglia a gennaio per 10 milioni, il classe 2007 francese rappresenta il classico centrocampista box-to-box dotato di tecnica e dalla forte proiezione offensiva. Qualità che rendono il 18enne, almeno per la coppia Gasp-D'Amico, il Koné del futuro o, per caratteristiche, l’Ederson dei tempi dell’Atalanta. I contatti continueranno nelle prossime settimane, tenendo conto anche della concorrenza della Juventus guidata proprio da Carnevali.