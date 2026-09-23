Roma prima, Frosinone secondo. Non stiamo parlando della classifica della Serie A, che pure ci va vicina, ma della graduatoria delle squadre che offrono il miglior pressing d'Europa. Il noto portale SofaScore ha analizzato i top-5 campionati europei stilando la classifica delle formazioni che concedono il minor numero di passaggi agli avversari prima di compiere un'azione difensiva. Il PPDA (Passes Allowed Per Defensive Action) è una metrica calcistica avanzata che misura l'intensità del pressing di una squadra e il cui valore, se collocato tra l'8 e il 9, indica un pressing molto aggressivo ed elevato, limitando al massimo il giropalla degli avversari. La Roma di Gasperini, come detto, è prima in questa speciale classifica europea, con un 8.54 di passaggi concessi prima di compiere l'azione difensiva. Il dato del Frosinone è invece di 8.55. Sotto il 9 anche Barcellona (8.72), Brighton (8.92) e Hoffenheim (8.96). Per quanto riguarda le altre squadre italiane: Venezia 17esimo con 10.77, Como 24esimo con 11.08, Milan e Inter appaiate al 29esimo e 30esimo posto con 11.25 e 11.26. Dietro Bologna e Juventus, 65esima la Lazio con 13.48. Ultima in Europa l'Atalanta con un dato di 18.18. Male anche il Real Madrid di Mourinho, che il 14 ottobre alle 21 affronterà i giallorossi all'Olimpico in Champions League: i Blancos sono 88esimi con 15.49.

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