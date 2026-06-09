Tra le missioni estive di Gasperini c è quella di curare la solitudine di Malen. Il tecnico sa che servirà aumentare l'apporto delle punte in una stagione dove le partite saranno dall'alto coefficiente di difficoltà sin da subito e dove Malen per forza di cose dovrà rifiatare per provare a stondare quota 3 gol mantenendo la media realizzativa di suoi primi mesi in Serie A. Chi potrebbe partire, almeno nelle speranze della Roma, è Dovbyk, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Ma la cessione del centravanti ucraino è tutt'altro che semplice. Innanzitutto dopo un campionato praticamente tutto da spettatore visti i due pesanti infortuni alla coscia. Poi, motivo centrale, visti i costi dell'ingaggio e il peso a bilancio ancora oggi, è davvero complesso immaginare di trovare squadre pronte a investire sull'ex Girona. Il Villarreal la scorsa estate era pronto a prenderlo in prestito ma la formula a Trigoria non ha mai convinto e un anno dopo la situazione è più o meno la stessa. Ma ci si proverà lo stesso. Discorso diverso, invece, per Robinio Vaz. Gasp lo considera ancora indietro per la prima squadra e, salvo progressi repentini in ritiro, potrebbe andare a fare esperienza altrove, Anche se non è da escludere che il giovane francese possa restare come terza scelta tra le punte giallorosse.