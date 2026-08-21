Sebino Nela, ex difensore della Roma tra il 1981 e il 1992, ha rilasciato una lunga intervista a Gabriele Turchetti sulle colonne de Il Tempo facendo le carte del campionato di Serie A ormai alle porte. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Bisogna dare continuità conquistando un'altra partecipazione in Champions League. Scudetto? Spero di festeggiarlo quanto prima e sarebbe meraviglioso se accadesse nella stagione che porta al centenario".

La Roma è migliorata rispetto all'anno scorso? "È complicato dare un giudizio con il mercato ancora aperto, perché basta un giocatore forte per modificare la valutazione. Penso, però, che iniziare il campionato durante il mercato mercato è è una una cosa fuori dal mondo. Probabilmente, la Roma ha ancora bisogno di un esterno di centrocampo e di un attaccante esterno. La stagione è lunga, ci sono tre competizioni ed è importante avere una rosa profonda. Nel calcio dei cinque cambi, avere una panchina di livello può fare la differenza".

Che impressione le hanno fatto i nuovi arrivati? "Castro e Molina mi piacciono particolarmente, sono contento dei loro acquisti. Koulierakis non conosce il nostro campionato e, quindi, va aspettato perché deve adattarsi".

Rodrigo Mora può sbocciare definitivamente con Gasperini? "Per caratteristiche non sembra essere il giocatore che serviva in attacco, ma se Gasperini ha dato l'ok e se dovesse fare cose meravigliose, allora va bene. Un giorno, magari, diventerà un nuovo Dybala, soprattutto se seguirà le indicazioni dell'allenatore. Potrebbe essere utile, però, un giocatore forte nell'uno contro uno, capace di fare gol. Anche perché in questo modo completeresti un reparto che è già di livello con Soulé, Dybala, Mora e Pellegrini".

Da quale giocatore si aspetta una crescita? "Koné ed El Aynaoui, anche alla luce di quello che hanno fatto vedere al Mondiale. Credo che entrambi abbiano an-cora un margine di miglioramento notevole".

Si riparte dalla Fiorentina, che partita si aspetta? "Paratici ha fatto un grande lavoro sul mercato, comprando tanti giocatori nuovi. Questo, però, può essere un vantaggio per la Roma dato che si tratta della prima giornata. Credo che la qualità dei singoli possa essere determinante".