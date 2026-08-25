Chiusa l'operazione Oosterwolde il direttore sportivo D'Amico è concentrato sull'ultimo tassello mancante rispetto alle richieste fatte da Gasperini ad inizio estate. Al tecnico, nonostante lo abbia lanciato subito dal primo minuto, non basta il solo Mora - nel suo contratto è inserita una clausola da 110 milioni di euro - e ha chiesto un altro giocatore per rinforzare l'attacco. Negli ultimi giorni, in attesa di capire che tipo di decisioni prenderà il Lione con Fofana, il nome in cima alla lista è quello di Gittens, scrive Filippo Biafora su Il Tempo. Il Chelsea ha già rispedito al mittente la prima proposta giallorossa, ma la Roma non demorde e ci proverà di nuovo in questi giorni. Dall'Inghilterra è rimbalzato l'interesse dello stesso Chelsea per Kone ın caso di cessione di Enzo Fernandez nelle ore in cui in Francia hanno raccontato di un interesse del Crystal Palace per El Aynaoul. Capitolo esuberi: si sta cercando una soluzione per Salah-Eddine e Vasquez, ultimi giocatori fuori dal progetto rimasti a Trigoria.