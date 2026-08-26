Malick Fofana resta nelle mire della Roma e la sfida di stasera tra Fenerbahce e Lione, valida per l'accesso in Champions, potrà dire molto sulle possibilità di riuscita. L’ultimo aggiornamento dell'esperto di mercato Fabrizio Romano chiarisce il quadro. Tra la Roma e Fofana esiste già un accordo sui termini personali e il giocatore continua a gradire pienamente la destinazione giallorossa. Anche le richieste del Lione sono ormai definite: il club francese vuole 37,5 milioni di euro di parte fissa più 2,5 milioni di bonus, per un’operazione complessiva da 40 milioni. La Roma, ora, osserva e valuta anche se la valutazione complessiva del club è di 35 milioni complessivi.