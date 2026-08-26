La Roma si è inserita con forza su Franck Kessié. Come ribadisce Sky Sport , nella serata di ieri il club giallorosso ha incontrato l’agente del centrocampista ivoriano in un hotel della Capitale e, nel corso del confronto, ha presentato la propria offerta al giocatore. Una mossa concreta che può cambiare anche la strategia della Juventus, che sembrava avanti nella corsa al giocatore. L’inserimento della Roma potrebbe infatti spingere i bianconeri ad accelerare per evitare il sorpasso, ma prima devono liberare spazio salariale come riporta la Gazzetta dello Sport. E la cessione di Miretti, a quanto pare, non basterebbe. La proposta bianconera sarebbe di due anni più opzione per una terza stagione a circa 4 milioni più bonus. La Roma, però, adesso è pienamente dentro la partita e ha già mosso un passo concreto con l’entourage del giocatore. Si annunciano dunque ore decisive per il futuro di Kessié, con Roma e Juventus pronte a contendersi il centrocampista ivoriano.