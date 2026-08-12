Rodrigo Mora è un nuovo giocatore della Roma, il quarto acquisto dei giallorossi dopo Castro, Koulierakis e Molina. Da giorni il club stava lavorando in questa direzione, per regalare a Gasperini il talento portoghese. I contatti con il Porto, mediati dal procuratore Jorge Mendes, sono andati avanti con l'obiettivo di raggiungere l'intesa. Il via libera della società lusitana è arrivato con un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Il club giallorosso così non appesantisce eccessivamente il bilancio e avrà maggiore libertà di manovra nelle altre operazioni. Gasperini aspetta anche rinforzi per le fasce. Molina, che ieri ha iniziato la sua avventura in giallorosso, si è aggiunto alla batteria di esterni composta solo da Wesley e Rensch. È sempre viva la pista che porta a Cacciamani, ma Cairo non ha ancora abbassato le proprie richieste. Lo scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. Anche il nome di Udogie è finito sulla lista degli obiettivi della Roma, che vorrebbe riportare il ragazzo in Italia in prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che ora il Tottenham non gradisce. Oggi, a par-tire dalle 12, inizierà la campagna abbonamenti per le coppe, che comprende cinque partite: le quattro gare casalinghe della fase campionato di Champions League e l'ottavo di finale di Coppa Italia.