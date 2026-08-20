"È stata una trattativa lunga e difficile, ma ho sempre avuto fiducia". Rodrigo Mora non vedeva l'ora di indossare la maglia giallorossa e, alla fine, è stato accontentato. Roma e Porto sono riuscite a trovare l'accordo per il trasferimento del talento classe 2007.

Nonostante il comunicato del club portoghese - "trasferimento definitivo dei diritti di registrazione sportiva e del

50% dei diritti economici" - lasciasse pensare ad una comproprietà (abolita da più di dieci anni), la Roma ha acquistato l'intero cartellino pagandolo 25 milioni più 2 di bonus molto complicati, scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo. Al Porto, comunque, resta il 50% sulla futura rivendita, che il club giallorosso può ridurre, pagando, parzialmente o totalmente per 1 primi due anni. Dopo le prime due stagioni, sono presenti alcune clausole che garantiscono al Porto un'opzione affinché la Roma debba acquisire parzialmente o totalmente la percentuale di rivendita, sempre con una valutazione massima di 25 milioni. La società giallorossa, inoltre, non ha pagato commissioni a Mendes.