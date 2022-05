Martedì sarà assalto online ai biglietti di Tirana

Contatti tra la polizia albanese e quelle di Italia e Olanda. Ultras del Feyenoord da arginare

Il d-day è martedì. La Uefa è pronta a mettere in vendita sulla propria piattaforma online i biglietti ancora disponibili per la finale di Conference League a Tirana del 25 maggio. Quanti? La scorta rimanente è di circa diecimila tagliandi, ma il dato ufficiale su quanti potranno essere acquistati non è stato ancora comunicato, cosi come i prezzi, che saranno divisi per categorie: dovrebbero partire da 80 euro. L'Air Albania Stadium, con la sua capienza da 21600 posti che verrà ridotta a circa 19000 per motivi di sicurezza, non è in grado di accontentare le richieste per un evento attesissimo da ambo le parti. Consegnati quasi 4.000 biglietti a ognuno dei due club, la vendita di martedì è quella aperta a qualsiasi acquirente nel mondo. Una scorta di tagliandi - scrive 'Il Tempo' - verrà riservata al comitato organizzatore locale, alla Uefa, alle federazioni nazionali, ai partner commerciali e alle emittenti. Intanto sono iniziati i contatti tra i responsabili della sicurezza italiana e olandese, che daranno manforte alla polizia locale per gestire l'ordine pubblico. Il precedente dei tifosi del Feyenoord a Roma e gli scontri in occasione del match col Marsiglia fanno alzare l'allerta.