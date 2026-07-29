Roma a ritmo di tango, ma il futuro resta incerto. La colonia di attaccanti argentini si arricchisce di un nuovo elemento con l'arrivo di Santiago Castro, ma potrebbe perdere un altro protagonista. L'ormai ex Bologna è stato accolto la scorsa notte da centinaia di tifosi e ieri ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi cinque anni. Durante le vacanze in Argentina il ventiduenne si è allenato con l'amico Soulé, che però potrebbe lasciare la Capitale dopo due stagioni. C'è stato un sondaggio da parte del Milan che però è alle prese con l'affaire Leao e deve decidere come muoversi nel reparto offensivo. I giallorossi - scrive Lorenzo Pes su Il Tempo - chiedono circa 40 milioni ma al momento nessuna trattativa avviata mentre Matias continua a lavorare a Trigoria provando a convincere il tecnico a puntare ancora su di lui. Capitolo Koné. Il francese è ancora in vacanza post mondiale ma l'entourage ha lavorato per trovare situazioni percorribili in Premier Lea gue. Il Manchester United è la squadra maggiormente interessata. arrivare al calciatore che la Roma valuta

più di 50 milioni di euro. Anche Chelsea e Arsenal si erano informate per Koné, che spera sempre possa arrivare la proposta del Psg per un ritorno a casa.