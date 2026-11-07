Tirare su il morale della squadra e non puntare il dito contro nessuno: è questa la linea di Gasperini per riportare subito la barca sulla giusta rotta. Dopo l’amara sconfitta in rimonta contro il Manchester United, la Roma è pronta nuovamente a tornare in campo, ospitando il Sassuolo allo Stadio Olimpico nell’ultima fatica prima della sosta per le nazionali. Nei pochi giorni di lavoro che hanno preceduto la sfida con i neroverdi - con un allenamento saltato per un ritardo dell’aereo che riportava tutti in Italia - il lavoro di Gasperini si è concentrato in particolare sull'aspetto mentale del gruppo. Il tecnico giallorosso, sin dai primi minuti del post-partita in Inghilterra, ha cercato di spronare la squadra, senza rimarcare gli errori individuali che hanno portato alle reti dei Red Devils e senza prendere di mira qualche giocatore in particolare. Un messaggio - scrive Filippo Biafora su 'Il Tempo' - a cui ha dato seguito sia nello spogliatoio che nei giorni di lavoro sui campi di Trigoria. L'allenatore chiede ai suoi una reazione, per dimostrare che si può continuare a sognare. Gasperini si aspetta lo stesso atteggiamento tattico di sempre, senza snaturarsi per degli inciampi. Nella rifinitura di questa mattina verranno sciolti gli ultimi dubbi di formazione: Gollini è ancora dolorante e Vasquez è destinato a rigiocare; in difesa Ghilardi scalpita visto che Mancini e N’Dicka non sono al 100%; davanti si va verso un’altra chance per Mora e Soulé alle spalle di Malen. Dybala rischia di rimanere fuori dai convocati non essendosi allenato con il gruppo.