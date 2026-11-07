Roma-Sassuolo non è una partita già segnata come farebbe pensare la lettura dei numeri. Non lo è perché Gasperini lo ha imparato a sue spese in settimana, cosa vuol dire affrontare una squadra in piena crisi, leggi Manchester United, e un allenatore a rischio esonero come Carrick. Gasp gioca contro i fantasmi, perché la terza rimonta stagionale subita qualche segno sulla pelle l'ha lasciato nel gruppo. Stasera all'Olimpico si capirà fino a che punto. In porta ancora il terzo portiere Vasquez, in avanti con Soulé e Malen ci sarà di nuovo il portoghese Rodrigo Mora. Nel ciclo di partite che finisce oggi - sottolinea Davide Stoppini sul 'Corriere della Sera' - a centrocampo e in attacco hanno giocato quasi sempre gli stessi. Ecco perché Gasperini è già entrato in modalità pressing con la società in attesa del mercato di gennaio, chiedendo a gran voce due rinforzi per allungare la rosa: il ds D'Amico è al lavoro. Old Trafford si è confermato il Teatro degli Incubi, specie per una difesa che nelle ultime quattro gare ha incassato 10 reti. Ora sta a Malen e compagni dimenticare la nottata.