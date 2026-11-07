La Roma può andare a dormire davanti all’Inter e a un solo punto dalla Lazio. È la prospettiva che accompagna la vigilia della sfida contro il Sassuolo, atteso oggi alle 20.45 all’Olimpico. Gasperini ha l’occasione di giocare d’anticipo anche sulla classifica, sfruttando l’ultimo turno prima della sosta per accorciare ancora sulla vetta. La vigilia, però, è soprattutto una questione di uomini. Il dubbio più urgente riguarda la porta. Gollini non ha ancora smaltito del tutto il problema alla schiena che lo ha fermato prima di Manchester e la sua presenza resta in bilico. In caso di forfait, toccherà nuovamente a Vasquez. Niente da fare - scrive Marco Juric su 'La Repubblica' - per Svilar che tornerà soltanto dopo la sosta. Gasperini deve decidere anche come distribuire le energie in difesa: Ghilardi spinge per una maglia da titolare e potrebbe far rifiatare Mancini. Sulla destra è aperto il ballottaggio tra Molina e Lulli. Ndicka ed Hermoso restano i riferimenti del reparto, con Balerdi altra opzione per cambiare almeno un uomo. Cristante e de Roon sono invece la soluzione più probabile in mezzo. Ancora out Koné, non convocato per il Sassuolo e fuori dalla lista di Zidane con la Nazionale francese. Ancora indisponibili Dybala e Pellegrini. L'argentino punta a tornare in campo contro il Parma dopo la sosta, per Pellegrini, invece, se ne riparlerà a gennaio. Davanti, le certezze non mancano: Malen guiderà l'attacco con Soulé e Mora a sostegno.