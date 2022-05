La Roma Femminile vuole il bis in Coppa

Le giallorosse di Alessandro Spugna oggi pomeriggio affrontano la Juventus nella finale di Coppa Italia

Appuntamento con la storia per la Roma Femminile di Alessandro Spugna, che oggi al Mazza di Ferrara (fischio d'inizio ore 14.15, diretta La7) affronta la Juventus nella finale di Coppa Italia, come riporta Il Tempo. Le giallorosse scendono in campo dopo aver conquistato il secondo posto in campionato (che dà diritto a giocare la prossima Women's Champions League) e per provare a bissare il successo dello scorso anno quando all'ultimo appuntamento batterono il Milan 3-1 ai calci di rigore. Le bianconere, invece, sognano la doppietta, dopo aver portato a casa il quinto titolo nazionale consecutivo.