La Roma supera gli ostacoli della burocrazia e arriva una buona notizia nella corsa contro il tempo per rientrare all'interno dei parametri del Fair Play Finanziario. Ieri mattina, dopo un lungo tira e molla, il Consiglio di Lega ha dato il via libera alla deroga che consentirà a Tony D'Amico di mettersi subito al lavoro per il suo nuovo club. Le priorità del dirigente sono i rinnovi dei giocatori con i contratti in scadenza a fine mese e completare alcune cessioni per raggiungere l'obiettivo stabilito dal Settlement Agreement. In dirittura d'arrivo l'intesa con Celik, è vicina anche quella con l'entourage di Dybala e infine si sta trattando con l'agente di Pellegrini. Trattenere tutti e tre è una precisa richiesta di Gasperini alla società. Lo scrive Filippo Biafora su Il Tempo. Tutti a Trigoria vogliono dire definitivamente addio alle restrizioni (le norme del Fair Play resteranno comunque). Per farlo, serve produrre plusvalenze. L'indiziato numero uno per l'addio è Soulé: il ds attende offerte. Oltre a lui possono andare via Ziolkowski e una serie di giocatori «minori». Tra questi c'è il centrocampista Romano, conteso da Palermo e Bologna. La richiesta iniziale è di 7-8 milioni. In entrata intanto vanno avanti i contatti con il Marsi-glia per Greenwood.