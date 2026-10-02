Tra i 13 concorrenti di Ballando con le Stelle ci sarà anche Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti. "Sono emozionatissima", ha dettodurante la conferenza stampa di presentazione del programma, "non riesco nemmeno a tenere il microfono in mano. Non pensavo che ballare fosse così difficile. Mi sto impegnando molto. Spero di far conoscere finalmente chi sono, visto che fino ad oggi hanno parlato tutti tranne me. Vorrei mostrare la mia semplicità e la mia solarità. Mi hanno definita come il peggio del peggio, come una persona marcia", ha aggiunto la Bocchi. Che poi ha parlato anche della razione di Totti . "All'inizio era scioccato, non parlava. Poi mi ha spiegato che era preoccupato, non sapeva come avrei potuto reagire al forte impatto mediatico, perché sa che, da quando sto con lui, per me non è sempre stato semplice vivere la quotidianità sotto la lente d’ingrandimento". Una paralisi protettiva, quella del fuoriclasse, prima che la consueta ironia prendesse il sopravvento spingendola a firmare il foglio a occhi chiusi: ‘Quanto al ballo, amo’, non so che cosa ne potrà uscire…’, ha aggiunto scherzando. Ero titubante, poi però, ha detto: ‘E come la stai a fa’ lunga’. Ho firmato di getto coprendomi gli occhi con la mano". Insomma il suo uomo, nonostante i dubbi iniziali, sarà il suo primo sostenitore: "È geloso, ma farà il tifo per me".

Tra i due, d'altronde, vige una dinamica speculare fatta di timidezze e orgoglio: "Siamo molto simili, Francesco e io. La mia amica dice che io sono lui al femminile. Siamo entrambi semplici, accudenti, a tratti timidi. Francesco è di un’autenticità e di un’umiltà che sono difficili da spiegare, considerata la sua carriera sportiva. Quando litighiamo ammutoliamo e teniamo il punto, ma poi è lui che, facendo il vago, dopo un po’ riprende il dialogo". Milly Carlucci, conduttrice del programma, sta corteggiando anche Francesco per portarlo in studio. Il problema? "Si vergogna di ballare ed è molto rigido. Chissà che, vedendo la felicità di Noemi in pista, non decida di lasciarsi andare anche lui».