Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Antinelli (Tele Radio Stereo - 92,7): “Lo stadio della Roma è fortemente candidato a entrare in quelli di Euro 2032 se i lavori inizieranno davvero in primavera, ma non so se sarà alternativo all’Olimpico. A me il progetto piace tantissimo e andrebbe a riqualificare una zona di Roma che ha tanto da dire. E in più darà tanti posti di lavoro"

Piero Torri (Manà Manà Sport - 90,9): “Cristante ha un’infiammazione al ginocchio con cui combatte da diversi giorni, e penso che sarà gestito in vista del tour de force delle prossime settimane. Lui ha avuto un solo infortunio brutto in tutta la sua carriera, per il resto ha sempre risposto presente. Ora ha questo problema con cui fare i conti. Per me contro il Como giocherà Soulè, e penso che col Real ci sarà Mora titolare. Pellegrini può ricominciare a prendere confidenza con il calcio giocato: prima o poi dovrà rientrare, perchè più passa il tempo senza scendere in campo e peggio è. Como è più importante del Real"

Marco Valerio Rossomando (Manà Manà Sport - 90,9): “Se Cristante non gioca contro il Como è perchè sta male veramente. Essendoci tante partite ravvicinate c’è il rischio di saltarne diverse, speriamo di no. Nella sua carriera Cristante non si è mai fermato, è come una macchina che ha 300mila chilometri”