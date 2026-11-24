Un nuovo Hermoso formato Gasp. A trentun anni compiuti, il difensore spagnolo vive in giallorosso una seconda giovinezza, anche e soprattutto grazie a Gasperini. Dal primo ritiro insieme, nell'estate del 2025, quando aveva già le valigie in mano, a un'altra stagione da grande protagonista. Forse l'uomo più insostituibile della difesa è proprio l'ex Atletico Madrid. Marcatore, regista e goleador. Hermoso in questa squadra sa fare davvero tutto, oltre a esserne uno dei leader per tecnica e carisma. I dubbi che ne avevano accompagnato la prima esperienza in giallorosso, dopo l'arrivo da svincolato, sono stati spazzati via dal lavoro e dai dettami di un allenatore che ne sfrutta al meglio le qualità. Hermoso, infatti, è molto più di un braccetto in questa Roma. Spesso e volentieri - scrive Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - si stacca dalla linea difensiva e prende posizione da mediano, talvolta da vero e proprio regista. Non è raro, allo stesso tempo, vederlo nell'area avversaria anche quando non c'è da saltare, come in occasione del gol contro il Sassuolo prima della sosta. Il numero 22, però, nonostante le doti da centrocampista aggiunto, non ha mai perso la sua essenza di marcatore. Certo, alcune volte può faticare contro avversari particolarmente veloci, ma nell'uno contro uno è un cliente ostico da superare.