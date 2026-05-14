Fine di un incubo. Dovbyk ha ritrovato il sorriso per il primo allenamento in gruppo svolto a praticamente quattro mesi di distanza dall'intervento chirurgico per la lesione miotendinea alla coscia sinistra. Il numero nove della Roma si è riaggregato ai compagni di squadra dopo settimane di lavoro individuale, con il semaforo verde per il rientro che è arrivato soltanto nel viaggio della scorsa settimana in Finlandia, scrive Filippo Biafora su Il Tempo. Adesso Dovbyk rivede la luce dopo l'operazione, anche se quelle con Lazio e Verona potrebbero essere le sue ultime partite in giallorosso. Gasp ha trovato in Malen il suo attaccante ideale e per l'ex Girona non c'è più spazio davanti. La soluzione migliore per tutti, calciatore (non scalderebbe la panchina) e club (proverebbe a recuperare parte del grande investimento e si sgraverebbe del suo alto ingaggio), è quella di dirsi addio dopo due anni non entusiasmanti, con venti reti in 3820 minuti.