Un’altra pausa. L’ultima del 2026, che non rende di certo felice Gasperini, il quale senza troppi giri di parole sabato sera ha definito le gare in programma "amichevoli o poco più". Non ci sono di mezzo Europei, Mondiali o partite valide per le qualificazioni ai principali tornei, ma avere una buona fetta di rosa in giro per il mondo a rappresentare le nazionali più forti è senza dubbio motivo d’orgoglio. O comunque significa avere a disposizione giocatori di alto livello. Trigoria si è svuotata, i cancelli riapriranno solamente mercoledì e sono ben tredici i calciatori che saranno assenti alla ripresa. Soulé, Balerdi e Castro sono stati chiamati di nuovo da Scaloni. Il nuovo ciclo dell’Argentina vicecampione del mondo, e per la prima volta senza Messi, parte con tre romanisti che saranno protagonisti nelle amichevoli contro Uruguay e Costa Rica. A proposito di Sudamerica: Wesley - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - raggiungerà oggi il ritiro del Brasile a Singapore e sfiderà i padroni di casa e il Giappone. Anche Roberto Mancini, per le sfide di Nations League con Francia e Belgio, farà affidamento sugli uomini di Gasperini. L’Italia spera di ripartire in fretta dopo l’ennesima delusione e a guidare la rinascita dovranno pensarci i giovani. Anche per questo Cristante è rimasto a casa, mentre a Coverciano andranno Pisilli e Ghilardi. Malen abbraccerà per la prima volta il nuovo ct dell’Olanda Xavi. Premiato anche Mora, che torna in nazionale maggiore a distanza di un anno. L’ultima volta aveva vinto la Nations League.