L’ultima pausa del 2026, che non rende di certo felice Gasperini, il quale senza troppi giri di parole sabato sera ha definito le gare in programma "amichevoli o poco più"

Redazione
Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

Un’altra pausa. L’ultima del 2026, che non rende di certo felice Gasperini, il quale senza troppi giri di parole sabato sera ha definito le gare in programma "amichevoli o poco più". Non ci sono di mezzo Europei, Mondiali o partite valide per le qualificazioni ai principali tornei, ma avere una buona fetta di rosa in giro per il mondo a rappresentare le nazionali più forti è senza dubbio motivo d’orgoglio. O comunque significa avere a disposizione giocatori di alto livello. Trigoria si è svuotata, i cancelli riapriranno solamente mercoledì e sono ben tredici i calciatori che saranno assenti alla ripresa. Soulé, Balerdi e Castro sono stati chiamati di nuovo da Scaloni. Il nuovo ciclo dell’Argentina vicecampione del mondo, e per la prima volta senza Messi, parte con tre romanisti che saranno protagonisti nelle amichevoli contro Uruguay e Costa Rica. A proposito di Sudamerica: Wesley - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - raggiungerà oggi il ritiro del Brasile a Singapore e sfiderà i padroni di casa e il Giappone. Anche Roberto Mancini, per le sfide di Nations League con Francia e Belgio, farà affidamento sugli uomini di Gasperini. L’Italia spera di ripartire in fretta dopo l’ennesima delusione e a guidare la rinascita dovranno pensarci i giovani. Anche per questo Cristante è rimasto a casa, mentre a Coverciano andranno Pisilli e Ghilardi. Malen abbraccerà per la prima volta il nuovo ct dell’Olanda Xavi. Premiato anche Mora, che torna in nazionale maggiore a distanza di un anno. L’ultima volta aveva vinto la Nations League.

Soulé AS Roma v US Sassuolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti