Gasperini non balla da solo. Vicino a lui c’è una squadra che a turno entra in scena, dà il suo contributo e poi attende nuovamente la propria chance. Nella metamorfosi che ha reso la Roma finalmente gasperiniana, dopo il primo anno di apprendistato, oltre a una facilità di trovare la via del gol quasi innaturale, c’è anche e soprattutto la capacità del tecnico di allungare la rosa. E non è soltanto un modo di dire. Rispetto alla passata stagione le rotazioni sono continue e riguardano, bene o male, quasi tutti i calciatori. Nella tabella qui a fianco ci si può fare un’idea. Vien da sé che un nucleo forte esista, in sei spaziano dai 923 minuti di Ndicka ai 1063 di Wesley, ma poi dietro - scrive Stefano Carino su 'Il Messaggero' - c’è spazio per tutti. Prendete ad esempio Pisilli: nella passata stagione, prima della titolarità di Lecce, era stato impiegato per appena 6 minuti. A tal punto che la sua cessione in prestito al Genoa era pressoché definita. Oggi Niccolò ha già collezionato la bellezza di 697 minuti, ha segnato 4 reti, dietro soltanto all’irraggiungibile Malen. Gasp non apprezza particolarmente quando gli viene chiesto del turnover. “Giocano tutti”, è la sua risposta classica. Sì, perché Gian Piero non fa differenza tra chi resta in campo 60/70 minuti o chi subentra per 30/20 o 10. Rotazioni che non escludono nessuno: prima o poi l’occasione arriva per tutti. Anche se non bisogna illudersi. E Gasp al termine della partita contro il Genoa l’altra sera lo ha rimarcato: “Ormai è evidente che la rosa della Roma è competitiva così, ma non numericamente, serve più volume”. Tradotto: almeno un paio di calciatori. Il ds D’Amico è d’accordo e lo ha confermato pubblicamente. Ora non resta che ricevere l’ok della società.