Svilar, Mancini, Ndicka ed Hermoso. Una citazione a memoria che sa tanto di calcio del vecchio secolo, ma che rappresenta la parte bassa dell'ossatura della Roma di Gasperini. Che ha dato un segnale chiaro alla società nei dialoghi per la costruzione della squadra del futuro: vuole mantenere intatto il blocco difensivo della stagione appena conclusa per mirare ancora più in alto. Dopo un periodo di adattamento Gasp ha dato stabilità alla sua difesa, secondo reparto meno battuto della Serie A con sole 31 reti. Lo scrive Filippo Biafora su Il Tempo. I quattro pilastri giallorossi hanno situazioni tutte diverse: Svilar è considerato un portiere prodigioso del quale non si può fare a meno, per Hermoso a metà maggio è stata esercitata la clausola di rinnovo annuale, Mancini è stato blindato da Gasp e in attesa del rinnovo di contratto non ci sono dubbi. L'ultimo del quartetto è Ndicka, per il quale si rincorrono da mesi rumors su una cessione ma perdere un centrale con le sue qualità non entusiasma Gasp.