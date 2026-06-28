Il 30 giugno è sempre più vicino, ma l'ansia per l'arrivo della data spartiacque per il Settlement Agreement non è un sentimento che pervade i Friedkin. Pronti, salvo cambi di programma, ad avere un nuovo faccia a faccia con Gasperini la prossima settimana. Il tecnico della Roma, passato lunedì per la Capitale per una riunione dopo l'entrata in carica del ds D'Amico, è in vacanza aspettando l'inizio degli allenamenti il 13 luglio. Nei prossimi giorni è però atteso da un incontro de visu con Ryan Friedkin - dovrebbe svolgersi lontano da Roma - per approfondire le questioni legate al mercato e alla programmazione della prossima stagione. Ora la priorità è trovare soluzioni per le uscite e avvicinarsi all'obiettivo di una perdita aggregata di 60 milioni di euro nell'ultimo triennio. Lo scrive Filippo Biafora su Il Tempo. Soulé è l'indiziato principale per una partenza nel caso in cui venga recapitata un'offerta ufficiale soddisfacente. Sull'argentino c'è l'interesse di diversi club tedeschi e alcuni intermediari stanno lavorando per trovare una soluzione con società dell'Arabia Saudita (ipotesi che non lo scalda). Anche su Koné i rumors non si sono tramutati in fatti concreti. Si punta a chiudere anche per l'addio di Salah-Eddine.

In entrata vivi i contatti per Greenwood, serve lo scatto finale con Celik e Dybala mentre per Pellegrini si attende un incontro con l'agente.