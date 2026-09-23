Si scrive Svilar, si legge garanzia. Ormai da quasi tre anni l’estremo difensore giallorosso è un valore aggiunto notevole per la Roma. I giallorossi, al momento, non sono la difesa meno battuta del campionato, poiché il Cagliari è riuscito a subire una rete in meno. Ma i numeri dell'estremo difensore sono comunque di notevole livello. Tre clean sheet su cinque partite giocate in campionato e un totale di 13 parate effettuate. Alta anche la percentuale di interventi riusciti che si attesta all’81.2% su diciannove parate che tradotto significa 2.5 parate a partita. Parlando di numeri, tra l’altro, il serbo si posiziona sul podio per media di porte inviolate tra i portieri con almeno 50 presenze ufficiali. Ma oltre alle statistiche - racconta Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - c'è una percezione, o meglio una realtà, chiara ed evidente a tutti. Vale a dire l’abilità di Svilar di portare a casa almeno un paio di interventi decisivi a partita, che spesso portano punti alla squadra.

La specialità, però, restano le uscite basse. Un fondamentale che dimostra tutta la concentrazione e il coraggio del portiere romanista. In estate sono arrivate richieste dalla Premier e un tentativo della Juve col no dei Friedkin per l’offerta da poco più di 40 milioni. Lui ha sempre, fortemente, manifestato la volontà di restare nella Capitale, nella squadra che a 23 anni gli ha restituito una carriera. C'è una macchia, però, che rappresenta un rimpianto importante nella sua carriera: la nazionale. Dopo tutta la trafila con le giovanili del Belgio, nel settembre 2021 ha giocato un'amichevole con la Serbia che non gli permette di indossare la maglia dei Diavoli. Con la Serbia i rapporti si sono interrotti ormai da tempo e per questo il portiere giallorosso è rimasto fuori dal giro delle competizioni per nazionali.