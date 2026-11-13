Avercene di problemi di abbondanza, chiedere a Gasperini qualora ci fossero dubbi. Il rientro a piccoli passi di Dybala verso la trasferta di Parma riapre un vecchio interrogativo che diverte molti ma di sicuro annoia il tecnico. Quella convivenza col connazionale Soulé che sul campo si è vista anche poco in questi due anni. I numeri offensivi dei giallorossi non sono calati senza la Joya, anzi, ma nelle idee di Gasp nessuno ha la qualità del ventuno, anche se

il gol manca da quasi un anno. Nel frattempo in molti hanno aperto gli occhi su Soulè. I due seppur entrambi mancini, svolgono compiti molto diversi nel marchingegno di Gasperini. Paulo è il regista offensivo della squadra, l'uomo che deve trovare gli spazi che gli altri non vedono, Matias ha lo strappo che nessun altro possiede nella rosa. Non solo accelerazioni ma anche dribbling, gol e assist. Insomma nessuno esclude l'altro. Le prime risposte arriveranno dal Tardini. A Trigoria intanto Dybala e Mancini hanno svolto ancora una parte del lavoro con il gruppo mentre per Svilar e Gollini ancora personalizzato.