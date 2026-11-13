"È una delle stelle del Portogallo", così Vasco Faisca, ct della nazionale portoghese U20, su Rodrigo Mora. Il talento classe 2007 della Roma continua a ricevere complimenti e l'ultima investitura è arrivata proprio dal nuovo commissario tecnico dell'Under 20. Queste le sue parole ai microfoni di Sportitalia: "Rodrigo è un un grande talento nel giro dell'U21, è un gran giocatore anche se ancora giovane. Credo che sia nelle giuste mani con Gasperini che è un grande allenatore. Non ho dubbi che lo aiuterà a fare un ulteriore salto per diventare ancora più un campione".