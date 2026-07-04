Per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala è questione di ore. Il fantasista argentino ha convinto la Roma a confermarlo per un'altra stagione, dopo aver disputato ottime prestazioni nelle ultime partite. Trovato l'accordo economico con la Joya, sono in via di risoluzione anche gli ultimi dettagli legati a un bonus della scorsa stagione. L'argentino a marzo era stato operato dal professor

Pier Paolo Mariani che ha raccontato a Il Tempo quale sarà il futuro di Dybala.

Dopo una stagione con molte assenze l'argentino può ancora giocare ad alti livelli? "Secondo me ci sono un po' di pregiudizi legati alla sua capacità di essere competitivo per l'intero campionato. Conoscendo bene la fisiologia umana credo che Dybala sia un fuoriclasse assoluto. In passato le sue problematiche sono state prevalentemente legate a lesioni muscolari o sovraccarichi funzionali, non è un problema che ha riguardato la tenuta o la supposta fragilità del calciatore. Per lui va valutata una programmazione in modo differenziato che prevenga questi problemi, quindi non è affatto un calciatore da metà campionato come lo hanno descritto negli ultimi anni. Ma con una competenza legata soprattutto alla preparazione e con un allenamento personalizzato può essere gestito, perché è meglio prevenire che curare. Avendo queste attenzioni può avere una tenuta totale e può giocare ad alti livelli fino a 40 anni".

Come è stato il recupero dopo l'intervento? "È stato seguito in allenamento e nel post infortunio. Ha fatto un ottimo lavoro di recupero, con grande costanza".