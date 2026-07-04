L’attesa per i nuovi abbonamenti sta per finire. Lunedì la Roma pubblicherà il comunicato ufficiale con tutte le informazioni, previsto anche un aumento dei prezzi per le tribune, scrive Il Messaggero. La prima fase sarà dedicata ai rinnovi del proprio posto, la seconda a chi vorrà rinnovare e cambiare seggiolino o settore e ai 25.000 tifosi iscritti alla lista d'attesa, la terza (eventuale) sarà quella libera. L’obiettivo è quello di raggiungere come lo scorso quota 40.000, un muro che però non potrà essere superato poiché rimarrà questo il tetto massimo da poter raggiungere. Tra fine luglio e inizio agosto partirà la campagna abbonamenti per la Champions League. Le tessere comprenderanno le prime quattro partite della fase campionato e l’ottavo di Coppa Italia che i giallorossi giocheranno contro una tra Cagliari, Arezzo, Verona e Virtus Entella. Nel frattempo, è cambiata la location per l’amichevole col Cannes del 26 luglio (ore 17.30). Il match con l’altra squadra dei Friedkin si giocherà in Francia e non più al Tre Fontane. Poi dal 27 al 30 Gasperini concederà tre giorni di riposo prima della partenza per il Galles. Tre le amichevoli nel Regno Unito (Cardiff, Newport e Brighton) altre tre a Trigoria nelle prime due settimane di ritiro con Primavera, Roma City e Trastevere, l’ultima sarà a Ferragosto col Borussia Dortmund.