L’attacco è il settore che più di tutti verrà rivoluzionato. Soulé è tra i principali indiziati a salutare, anche Dovbyk è in uscita, per il ruolo di vice Malen piace Tresoldi che per il momento non è una priorità, scrive Il Messaggero. Nei giorni scorsi è stato effettuato un sondaggio col Chelsea per Garnacho, ma i costi sono altissimi e il Chelsea non apre al prestito. Con i Blues la Roma ha parlato anche di Moreira poiché hanno un diritto di prelazione sull’esterno dello Strasburgo (la proprietà è la stessa). Il club di Londra, ad oggi, è concentrato su Chavarria in quel ruolo ma la strada che porta al belga non è semplice. I francesi chiedono 40 milioni e il Mondiale rischia di far alzare il prezzo. D'Amico, comunque, ci proverà.