Dopo il Tottenham la Roma a Barcellona

A Trigoria è arrivato un invito per il trofeo Gamper che si disputerà il 6 0 7 agosto. Al Fulvio Bernardini gli allenamenti riprenderanno la prima settimana di luglio

La Roma vuole alzare il livello. Per la squadra di José Mourinho si prospetta un’estate da top club, considerato il livello delle amichevoli che la società sta organizzando in vista della prossima stagione: oltre a disputare la I-Tech Cup contro il Tottenham il prossimo 30 giugno in Israele, a Trigoria è arrivato anche un invito per il trofeo Gamper che si disputerà a Barcellona il 6 0 7 agosto con i blaugrana, come riporta Il Tempo.