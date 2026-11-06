Un guardiano per Gasperini. Marten De Roon è arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo per completare il centrocampo come «usato sicuro» in grado di alternarsi con Cristante, Koné e Pisilli. Ma nell'ultimo mese l'olandese è tornato a fare quello che ha sempre fatto con Gasperini: giocare. Dalla ripresa dopo la lunga sosta di settembre-ottobre De Roon ha giocato tutte le gare da titolare restando in campo novanta minuti in sei occasioni su otto. L'assenza di Cristante e Koné, contemporanea fino alla gara di Napoli, ha costretto agli straordinari il numero 15 che, nonostante i 35 anni, ha saputo garantire affidabilità e leadership. Domani contro il Sassuolo potrebbe arrivare la nona gara di fila dal primo minuto per un fedelissimo dell'allenatore di Grugliasco. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. In questo mese l'ex bergamasco si è confermato a ottimi livelli dal punto di vista fisico e ha dimostrato la sua naturalezza in letture e posizionamento. Con Pisilli o Cristante ha garantito lucidità e personalità nel cuore dello scacchiere giallorosso, abbinando intelligenza tattica e una sana dose di rudezza. Marten ha preso per mano la squadra in momenti delicati della stagione, ma se dovesse tornare a giocare un po' meno non storcerebbe il naso. Anche se Gasp, in un modo o nell'altro, non ci rinuncia. De Roon non ha scelto la Roma per essere titolare inamovibile. L'importante è esserci nel momento del bisogno. E lui non tradisce.