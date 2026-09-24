Il meglio deve ancora venire. La Roma ha chiuso la prima parte del campionato in testa al la classifica con Inter e Lazio, ma la mente, inevitabilmente, va già alla ripresa del campionato, quando inizierà un mese terribilmente impegnativo per i ragazzi di Gasp. Il tecnico in queste prime settimane, complice anche un calendario con una sola settimana su quattro con l'impegno europeo, si è affidato per la gran parte delle occasioni, alla vecchia guardia, inserendo gradualmente, a volte da titolari altre dalla panchina, i volti nuovi arrivati in estate. Tra chi si è subito inserito con confidenza e padronanza e chi ancora deve trovare le misure, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo, d'ora in poi Gasp dovrà fare affidamento su tutti i ventidue calciatori a disposizione. Tra Serie A e Champions non ci sarà un attimo di sosta fino a novembre. Tra quelli che hanno cominciato con il piede sull'acceleratore c'è sicuramente Balerdi. Molina ha cominciato bene. Contro l'Inter è arrivato il primo assist, ma già a Torino, giocando a sinistra, aveva dimostrato un'efficacia interessante. Eppure, a livello atletico, era quello arrivato più indietro avendo disputato la finale del Mondiale. Due facce per Mora. Il portoghese ha convinto nelle due gare che ha disputato da titolare con Fiorentina e Atalanta, più in difficoltà da subentrato quando è sembrato in difficoltà nel leggere i momenti delle gare. Paradossalmente a Lecce, entrato dalla panchina, è arrivato anche un gol. Ma l'allenatore vuole pian piano tirar fuori tutto il potenziale di un talento che ha fortemente voluto e che può spostare tanto con la sua classe. Daranno una grande mano anche Koulierakis e DeRoon, soprattutto quest' ultimo. L'olandese è stata la mossa di Gasperini per blindare il centrocampo. E poi c'è Pellegrini.