Marten de Roon è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma e oggi sarà a disposizione di Gasperini per la trasferta di Lecce. L'olandese arriva dall'Atalanta a titolo gratuito con dei bonus - tra cui quello per lo scudetto - per un massimo di 600mila euro. Secondo quanto riportato da Il Tempo ha firmato un contratto di un anno fino al 2027 a 2 milioni netti. In rosa ha preso il posto di El Aynaoui che invece è volato direzione Lipsia: operazione in prestito oneroso (3) con diritto di riscatto fissato a 28 milioni. De Roon ha scelto la maglia numero 15 ed aggiunge esperienza al centrocampo della Roma.