Nella notte magica dell'Olimpico è tornata a brillare anche la stella di Soulé. Dopo un'estate al centro di tante voci di mercato, l'argentino sembra definitivamente tornato in condizione e ha già messo a segno due gol nei primi duecentosettanta minuti del campionato. L'ultimo, quello all'Atalanta a tempo scaduto, di un'importanza capitale sia per la sua stagione che per quella della Roma. A dire la verità, seppur in un'ottica di miglioramento della rosa il tecnico lo avrebbe sostituito, dall'inizio del ritiro Gasperini non ha mai accennato a una possibile partenza del talento di Mar del Plata. Anzi, ogni qualvolta ha avuto occasione di parlarne lo ha sempre fatto con l'entusiasmo di chi ha sempre riconosciuto i colpi giusti a un ragazzo che, fino a gennaio scorso e quindi all'arrivo della pubalgia, aveva letteralmente trascinato i giallorossi con assist e gol, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Una pre-stagione vissuta con la voglia di tornare in forma, di allontanare i fantasmi del mercato e, soprattutto, di superare definitivamente i guai fisici. La testa è sempre rimasta ai colori giallorossi, e i risultati si iniziano a vedere. Il ballottaggio con Mora, molto probabilmente, andrà avanti per tutta la stagione, ma anche da subentrato Matias può incidere eccome. Lo ha dimostrato anche sabato, offrendo soluzioni in un momento del match dove serviva accelerare per non avere rimpianti. L'abbraccio con la Sud segna forse il vero nuovo inizio del capitolo più bello sella sua avventura romanista: un ambiente che lo esalta e un allenatore che vuole migliorarne ancora le potenzialità.