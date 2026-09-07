Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Per il momento la Roma è a punteggio pieno insieme all’Inter, e queste sono sicuramente risposte positive. Da qui a dicembre sarà tutta una questione di infortuni: se la Roma non sarà bersagliata dagli infortuni, la sua rosa è sufficiente. Comunque, in panchina sabato sono rimasti Pisilli e Rensch, poi tornerà Pellegrini. Senza eccessive problematiche, quindi, la rosa è sufficiente; a gennaio puoi eventualmente mettere a punto qualcosa a livello quantitativo. Comunque, hai 21 giocatori, e anche buoni: se li metti in campo non hai un crollo della qualità. C’è anche un’altra cosa importante da dire: quando una squadra funziona, un giocatore da 6 sembra da 8. Tutti risultano più bravi di quello che sono davvero.”

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “La Roma, a livello di gioco, sabato si è superata. La cosa importante da sottolineare sono stati i cambi cruciali fatti da Gasperini: sono stati proprio quelli a far vincere la partita alla Roma. Balerdi, ad esempio, mi ha impressionato. È stato uno di quelli che ha cambiato l’inerzia della gara perché, soprattutto dietro, con quelle mosse Gasp ha permesso alla squadra di uscire dalle difficoltà create da Krstović e di tornare a dominare il gioco. A livello di quantità sei corto e spero che il mercato di gennaio possa andare a colmare questa lacuna, ma a livello di qualità la Roma ce l’ha”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Se la Roma non avesse vinto sabato sarebbe stato uno scippo. L’ho vista bene: ha giocato ad alta intensità, Carnesecchi è stato il migliore in campo. La Roma ha creduto fino alla fine, non si è accontentata. In queste partite ha dimostrato di stare bene a livello fisico e tattico. La Roma finora ha fatto 10 gol: è una squadra totale, dove possono segnare tutti. Sono contento per Soulé: è un ragazzo che cresce, è il secondo gol quest’anno. La Roma mi sembra, come squadra, che meriti più dei 9 punti in classifica.”

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Il prossimo step di Gasperini è convincere Dybala che può tornare a fare gol. Giovedì c’è l’esordio in Champions, e penso che Dybala vorrà essere in campo. Lite Percassi-D’Amico? La ricostruzione è semplice, ma non so che riflessi potrà avere perchè è accaduto tutto fuori dallo stadio”.