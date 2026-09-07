Daniele è stato tra i migliori col Lecce e con l'Atalanta ha sorpreso tutti. Premiata la decisione di Gasperini che ha scelto di lasciar partire Ziolkowski

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Ghilardi e Soulé arrivano a Trigoria: entusiasmo ed autografi

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Tra le sorprese dell'inizio di stagione c'è senza ombra di dubbio Daniele Ghilardi. In estate Gasperini ha preferito lasciar partire Ziolkowski e tenere l'ex Verona che dopo diversi mesi di adattamento della passata stagione aveva conquistato la fiducia del tecnico. Zero partite da titolare nelle prime diciotto poi la svolta a Lecce e sempre al Via del Mare la scorsa settimana si è ritrovato titolare all'improvviso ed è stato impeccabile. E i dati lo dimostrano: quattro contrasti vinti su cinque, otto duelli a terra vinti e una supremazia aerea. Sabato contro l'Atalanta ha preso il posto di Mancini e ha dato una grossa mano alla squadra per rimontare. Il classe 2003 è già più maturo e gran parte del merito è di Gasperini che ora ha fornito anche un assist a Roberto Mancini. Il ct della Nazionale era presente all'Olimpico e ha preso nota. Troppo presto per la pausa di settembre, ma per le prossime volte il mister lo terrà in considerazione.

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