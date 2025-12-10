Zirkzee si accelera, Ferguson in uscita

Porte girevoli in attacco con il solito massimo comun divisore: la Premier League. Da una parte la Roma accelera per Zirkzee, dall'altra proseguono i contatti col Brighton per rispedire in Inghilterra Ferguson. Ma andiamo con ordine. L'olandese è l'obiettivo numero uno da ormai diverso tempo, precisamente da ottobre quando a Trigoria il suo nome è uscito durante la riunione tra Gasperini, Massara e Dan Friedkin. Gennaio - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - si sta avvicinando e il presidente ha già dato l'ok per l'operazione. Tutto semplice? Non proprio. L'apertura ad un ritorno in Serie A da parte del giocatore c'è, ora deve entrare nel vivo la trattativa con il Manchester United. La Roma vorrebbe il giocatore in prestito ed è disposta ad inserire l'obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions, ma non a 35 milioni. Gasp lo vorrebbe i primi giorni di gennaio magari subito dopo aver salutato Ferguson. I club ne stanno parlando poiché c'è da intavolare una nuova trattativa. Nel contratto, infatti, non ci sono clausole che favoriscono l'interruzione del prestito. Non c'è solamente Zirkzee sul taccuino. Tel del Tottenham piace e non poco. Occhi anche su Raspadori (inseguito dalla Lazio) e Giovane del Verona. Nei scorsi giorni Massara ha fatto un tentativo per Luis Henrique ricevendo un secco 'no' dall'Inter. Tutto fermo sul fronte delle uscite. Pisilli vuole giocarsi le sue carte nel mese in cui non ci sarà El Aynaoui.