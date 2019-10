Zappacosta, domani comincia il futuro

Domani Davide Zappacosta verrà dimesso dopo l’operazione per la rottura del legamento del crociato anteriore del ginocchio destro, scrive Gianluca Lengua su “Il Messaggero” Il terzino è rimasto sotto osservazione per tre giorni durante i quali ha mosso i primi passi salendo addirittura le scale: “Pronto a tornare più forte di prima, 24 ore fa ero in sala operatoria”, ha scritto sul video postato su Instagram. L’obiettivo è quello di tornare in campo nel giro di quattro mesi. Al ritorno dalle due settimane di stop, Fonseca dovrebbe riaccogliere Under e Mkhitaryan fermati rispettivamente da una lesione al bicipite femorale destro e una tendinea all’adduttore.