Zaniolo, primo allenamento con la squadra Primavera

Significativo passo in avanti per Nicolò Zaniolo che da ieri ha cominciato ad allenarsi con la Primavera della Roma. Per adesso contrasti vietati e alle sedute dovrà aggiungere un lavoro individuale, ma è il primo step verso il ritorno alle partite. L’animo dell’esterno non è dei migliori perché si aspettava di scendere in campo nel giro di un mese, ma così non sarà così perché il professor Fink ha ordinato calma, scrive Gianluca Lengua su “Il Messaggero”. Tra due settimane la nuova visita dal chirurgo e il via libera alle normali sedute. Se tutto dovesse filare liscio, Nicolò potrà giocare la prima partita a giugno. Qualche possibilità potrebbe avercela per gli ultimi due match stagionali, ma solo se i rischi non saranno alti.