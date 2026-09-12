Bobo Vieri, ex attaccante dell'Inter e della nazionale italiana, è stato intervistato da Il Messaggero in occasione dell'evento EA7 World Legends Padel Tour. Questo un estratto delle sue parole sulla Roma:

Che squadra è la Roma? "Da scudetto, di sicuro, e questo non vuol dire che lo vincerà ma che parteciperà alla lotta grazie

all'arrivo di Gasperini".

Il tecnico è il valore aggiunto, dunque. "Assolutamente sì, a livello di tutti i big mondiali, da Mourinho a Luis Enrique, da Guardiola a De La Fuente. Dove arriva Gasp, le squadre cambiano e aumentano il loro livello. Ora poi non c'è solo lui ma anche un grande centravanti".

Malen, un impatto devastante con la Serie A: 19 gol ed è arrivato a gennaio. "Appunto, si tratta di un big, come Lautaro e Hojlund. L'olandese segna e non tutti lo sanno tare. Sento dire che realizza molte reti alle squadre più deboli ma sono solo stupidaggini. I gol sono gol e lui ne fa tanti, contano i numeri. Può vincere il titolo dei cannonieri".

Gasperini-Malen, l'accoppiata vincente. "Non mi fermo qua. Voglio aggiungere Dybala, che sembra rinato. Incide sulle partite come nessun altro in Italia e forse in Europa. Magari segna meno, ma lui inventa calcio e i gol li fa fare agli altri".