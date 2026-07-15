Fari puntati su Summerville. L'olandese - già cercato a gennaio - è la priorità per l'attacco giallorosso. Il primo approccio un mese fa, ma le alte richieste d'ingaggio avevano frenato gli entusiasmi. Ora la pista si è riaperta, ieri mattina c'è stato un incontro (positivo) con gli agenti ma non è stato l'unico contatto. Dopo Francia-Spagna c'è stato un altro colloquio tra il ds D'Amico e l'entourage del calciatore. La Roma rimane in attesa e aspetta la risposta dell'attaccante che deve limare la richiesta da 6 milioni l'anno. I giallorossi ne hanno messi sul piatto 4 per il giocatore e 40 per il cartellino. Il West Ham apre alla cessione e il Manchester United si è defilato. L'alternativa al momento è Garnacho, Gasperini ha fissato Summerville come primo obiettivo. Lo avrebbe voluto già la scorsa sessione di mercato in coppia con Malen, ma alla fine arrivò Vaz. Ora i due olandesi dopo il Mondiale potrebbero ritrovarsi nella Capitale.