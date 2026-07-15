Tutto fatto per i rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Il centrale prolunga per i prossimi tre anni e allontana le voci di mercato sull'Inter. Il centrocampista, invece, si legherà ai giallorossi per altri due anni. Esaudite le richieste di Gasperini che aveva chiesto i prolungamenti di entrambi al termine della stagione. La Roma ripartirà dallo zoccolo duro mentre è ancora in fase di stallo il rinnovo di Pellegrini. C'è ancora distanza tra le parti tra domanda e offerta e serviranno nuovi incontri per arrivare alla fumata bianca. Nei prossimi giorni verrà annunciato quello di Celik: il turco tornerà nella Capitale il 18 luglio e firmerà un triennale.