“Un punto è meglio di niente”

"Nelle prossime due settimane, nessuno ride e nessuno piange". Ha sussurrato questo José Mourinho all'orecchio di Maurizio Sarri al fischio finale del derby. Come riportato da Gianluca Lengua su Il Messaggero, ha voluto strappare un sorriso al tecnico laziale perché evidentemente anche l'animo dello Special One era abbastanza sereno. Un punto che avvicina la Roma alla zona Champions. La stagione dei giallorossi è in linea con le aspettative del portoghese: "Per me il campionato è iniziato alla quarta gara. La prima seconda e terza non è campionato", spiega il tecnico che ad agosto non ha avuto a disposizione Lukaku e nella prima partita con la Salernitana aveva Dybala e Pellegrini squalificati. Mourinho si consola guardando la classifica: "Siamo a tre punti dal quarto posto, se fosse cominciato alla quarta saremo in Champions. Da lì in poi, l'unica performance disastrosa è stata contro il Genoa". Se il bilancio della squadra è positivo, lo è meno quello degli arbitri. Durante la partita, Mourinho ha urlato verso il quarto uomo Colombo chiedendo il secondo giallo per Immobile: "Mi ha detto una cosa per calmami, ma è una cosa che non accetto: "Noi non vogliamo dare queste ammonizioni per proteste". Gli ho risposto: "Perché lo avete fatto con Mancini a San Siro?" E lui mi ha detto: "Perché era un'altra partita". Tutti noi sappiamo che era giallo, Immobile ha fatto una pressione fantastica dominando Massa completamente. Colombo è stato un grande quarto uomo, è solo grazie a lui se non sono finito ammonito". Inoltre, i due gialli nel giro di 31 minuti a Mancini e Ndicka hanno condizionato anche alcune scelte. Mourinho è però soddisfatto della prestazione di squadra: "L'ambizione non è mancata, la freschezza sì. Difficile avere 8 palle gol, puoi però avere controllo della partita. Noi l'abbiamo avuto, contro una squadra che solitamente palleggia. La Lazio ha preso un palo e Rui ha fatto una grande parata. Ma ho sempre sentito che eravamo più vicini noi a vincere". Il primo cambio della Roma è avvenuto al minuto 82 (Sanches per Bove), segnale che José non aveva intenzione di alterare gli equilibri di squadra.