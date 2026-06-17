Niccolò Pisilli ha sposato la Roma con il rinnovo di contratto formalizzato a febbraio 2025 ed ora non ha alcuna intenzione di lasciare la Capitale. Il suo nome è sicuramente tra quelli appetibili sul mercato, soprattutto in ottica Fair Play Finanziario, essendo un prodotto del settore giovanile che garantirebbe una plusvalenza integrale. Ma il centrocampista ha fatto una scelta precisa un anno fa e, scrive Filippo Biafora su Il Tempo, dopo una seconda parte di stagione in cui è stato utilizzato con regolarità da Gasperini, vuole continuare il proprio percorso vestendo ancora la maglia giallorossa. La prossima stagione, che prenderà il via il 13 luglio con il ritiro d Trigoria, può (e forse deve) essere quella della consacrazione definitiva del numero 61 giallorosso, ora in vacanza negli Usa dopo il doppio impegno contro Lussemburgo e Grecia con la maglia della Nazionale.