Una data, 17 giugno, che vale dolcezza e amarezza messe insieme. Dolcezza per il ricordo dello scudetto del 2001, 25 anni fa proprio oggi. L'amarezza, della Roma e dei suoi tifosi, per un quarto di secolo passato inseguendo una gioia simile. Magari serviranno da stimolo, questa ricorrenza come l'avvicinarsi dell'anno del centenario del club, perché i Friedkin garantiscano a Gasperini una squadra da scudetto. Il primo nome è Mason Greenwood: Roma e Marsiglia sono in contatto, l'affare si è spostato sui tavoli dei due club. C'è una data che va cerchiata - scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera - ed è quella del 30 giugno. Perché anche il Marsiglia, come la Roma, è sotto settlement agreement della Uefa. Greenwood ha un prezzo e dopo il 30 giugno sarà più alto, i francesi devono garantire il 40 percento allo United. La Roma può chiudere l'operazione entro il 3o giugno? Sì, però appesantirebbe i conti sotto la lente della Uefa. che, a Trigoria, sono in attesa che a breve dia un feedback sull'andamento dei conti. Da Nyon, in verità, sono in ritardo.