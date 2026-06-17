Nelle prossime ore si stringerà il cerchio per i rinnovi di Dybala e Pellegrini
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Ingaggio Greenwood: intesa. Rinnovi in vista e un risparmio sul monte stipendi che regala speranze anche per Greenwood.
Nelle prossime ore si stringerà il cerchio per i prolungamenti di contratto di Dybala e Pellegrini che rinunceranno a oltre metà stipendio. Lorenzo scenderà da 6,5 netti a circa 3. Dybala da 8,5 a 3,5 più bonus. Sostanzialmente, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport - ci sarà un risparmio di 8-9 milioni di euro, che andranno appunto a coprire l'ingaggio di Greenwood (4,5), per il quale c'è già l'accordo. Risalgono, le quotazioni di Tel del Tottenham e Ndoye del Nottingham Forrest.
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